Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230825-1-pdnms Geschädigte Person und Zeugen von einer Gefährdung des Straßenverkehrs in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

In der Nacht vom 24.08.2023 auf den 25.08.2023 befuhr der Fahrzeugführer eines weißen VW Buses den Mühlenberg aus Richtung der Riesebyer Straße in Eckernförde. In Höhe der Einmündung in die Straße "Pferdemarkt" bog der Fahrzeugführer mit einer nicht angemessenen Geschwindigkeit in diese ab.

Während des Abbiegevorgangs kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Fußgänger, welcher die Straße zur gleichen Zeit überqueren wollte, seine Überquerung jedoch gerade noch rechtzeitig und ohne einen Zusammenstoß abbrechen konnte.

Der Fahrzeugführer stand zu dem Zeitpunkt des Vorfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei in Eckernförde sucht nun nach dem unbekannten Fußgänger und etwaigen Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351/9080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell