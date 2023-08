POL-NMS: 230824-1-pdnms Durchsuchungseinsatz in der Johannisstraße in Neumünster

BAB 7, Bordesholm (ots) - Wie berichtet, sind am 22.08.23 gegen 10.35 Uhr ein LKW und ein PKW auf der BAB 7 Höhe Bordesholm verunfallt. Der PKW, besetzt mit einem Mann und einer Frau, befuhr die A 215 aus Richtung Kiel kommend in Richtung Hamburg und wollte am Bordesholmer Dreieck auf die A7 auffahren. Der LKW befuhr den rechten Fahrstreifen der BAB 7 in Richtung Hamburg. Im Bereich der Zusammenführung A 215 / A7 kam es ...

