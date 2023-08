Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230824-2-pdnms Hunderettung bei Wohnungsbrand in Schacht-Audorf

Schacht-Audorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 24.08.2023 gegen 09.40 Uhr konnte die freiwillige Feuerwehr aus Schacht-Audorf zwei Hunde aus einer brandbetroffenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kieler Straße in Schacht-Audorf in letzter Sekunde retten, Herrchen und Frauchen waren nicht zuhause.

Gegen 09.40 Uhr meldete ein Anwohner im Mehrfamilienhaus den Brand über ihm in der Wohnung, er hatte Rauch aus der Wohnung bemerkt.

Polizei und freiwillige Feuerwehr Schacht-Audorf trafen relativ zeitgleich am Einsatzort ein, da auf Klingeln und Klopfen niemand die Wohnungstür öffnete, wurde die Tür mittels einer Ramme geöffnet.

In der Wohnung brannte ein Sofa, es entstand dadurch eine starke Rauchentwicklung, die Räumlichkeit waren dadurch schon stark verqualmt. Die Wohnungsinhaber hatten morgens das Haus verlassen, in der Wohnung befanden sich aber noch die beiden Hunde, zwei Samojede.

Die beiden Hunde konnten von der Feuerwehr in der Wohnung gefunden werden, sie hatten aber beide schon eine erhebliche Rauchgasvergiftung. Umgehend wurden beide Hunde durch die Feuerwehrkameraden/innen aus der Wohnung ins Freie getragen, dort übernahmen Rettungskräfte aus einem Rettungswagen die weitere Versorgung der Hunde indem den Hunden Sauerstoff aus dem Rettungswagen zugeführt wurde.

Nach einer erfolgreichen Stabilisierung der beiden Hunde vor Ort wurden die Tiere von ihrem mittlerweile eingetroffenen Hundebesitzer zu einem Tierarzt gefahren.

Wie das Sofa in der Wohnung Feuer fangen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt, vermutlich dürfte es sich um einen technischen Defekt eines Elektrogerätes im Nahbereich des Sofas handeln.

Die Wohnungsmieter und ihre beiden Hunde müssen die nächsten Tage erstmal woanders unterkommen bis die Wohnung wieder bewohnbar ist.

Sönke Petersen

