Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Evangelische Kirchengemeinde

Düren (ots)

Derzeit noch nicht bekannte Täter drangen in Zeitraum vom Freitag (23.06.2023) bis Montag (26.06.2023) in das Gebäude der Evangelischen Kirchengemeinde zu Düren ein. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar.

In der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Montag, 06:40 Uhr drangen der oder die Täter in einen Büroraum an der Philippstraße ein und durchwühlten mehrere Schubladen. Die Kriminalpolizei Düren sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell