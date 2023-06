POL-DN: Durch das Kellerfenster eingestiegen

Kreuzau (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag (24.06.2023) auf Sonntag (25.06.2023) in ein Sonnenstudio in der Maubacher Straße ein. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort öffneten sie, unter anderem gewaltsam, Schubladen und gelangten in den Besitz einer Geldkassette mit Münzgeld. Der Versuch, einen Tresor zu entwenden, misslang. Nach Angaben einer 22-jährigen Mitarbeiterin lässt sich die ...

