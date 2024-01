Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Streit auf dem Parkplatz eskaliert ++ Beim Überqueren an der Ampel - Jugendlicher Radfahrer von Auto angefahren ++ Entlaufenes Pferd verursacht schweren Verkehrsunfall ++

Rotenburg (ots)

Streit auf dem Parkplatz eskaliert

Visselhövede. Mit gleich mehreren Streifenbesatzungen musste die Rotenburger Polizei am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zum Parkplatz des Combi-Marktes an der Goethestraße ausrücken. Zeugen hatten gegen 20.30 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass es dort zu einer Schlägerei mit etwa fünfzig Beteiligten gekommen sei. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage bereits beruhigt. Wie sich herausstellte, war ein Mercedes vermutlich durch einen, der Polizei bekannten Mann mit einem Radkreuz erheblich beschädigt worden. Die Hintergründe der Tat ließen sich vor Ort nicht hinreichend klären. Zeugen hatten dazu unterschiedliche Aussagen gemacht.

Beim Überqueren an der Ampel - Jugendlicher Radfahrer von Auto angefahren

Bremervörde. Ein 13-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Zevener Straße/Vorwerkstraße verletzt worden. Ein 88 Jahre alter Autofahrer hatte gegen 13.30 Uhr vermutlich das Rotlicht der Ampel übersehen. Es kam zur Kollision mit dem Radfahrer, der gerade die Fahrbahn überquerte. Der Jugendliche wurde mit leichten Verletzungen in die OsteMed Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über eintausend Euro.

Entlaufenes Pferd verursacht schweren Verkehrsunfall

Wilstedt. Am späten Mittwochnachmittag ist es auf der K 150 zwischen Wilstedt und der Kreisgrenze zu einem Verkehrsunfall mit einem entlaufenden Pferd gekommen. Ein 51-jähriger Autofahrer war gegen 17.40 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Huxfeld unterwegs, als das Tier unerwartet seinen Weg kreuzte. Bei der Kollision zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Das Pferd verendete an der Unfallstelle. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa zwanzigtausend Euro.

