POL-VIE: Kempen: Betrüger holen Bankkarte mit PIN ab

Willich (ots) - Am Montag brachen Unbekannte in den Kindergarten auf der Hülsdonkstraße ein. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür auf und stahlen eine Handtasche und Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige an die Kriminalpolizei über die 02162/377.0. /wg (1129) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

