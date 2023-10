Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Großräumige Sperrungen aufgrund des Hochwassers

Flensburg, Schleswig, Kappeln (ots)

In Flensburg, Kappeln und Schleswig kommt es aufgrund des Hochwassers aktuell zu zahlreichen Straßensperrungen. Die Polizei bitte die Verkehrsteilnehmer die Bereiche um die Flensburger Förde, Nord-und Südhafen in Kappeln, sowie in Schleswig die angrenzenden Bereiche an der Schlei großräumig zu umfahren.

