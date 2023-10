Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses

Sylt/Westerland (ots)

Am Freitagvormittag, 20.10.2023, gegen 09:00 Uhr brach auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Liliencronweg ein Feuer aus. An dem acht Parteienhaus entstand ein Gebäudeschaden. Die Schadenshöhe, sowie die Brandursache sind noch unklar. Zu Personenschäden ist es nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen. Die betroffene Wohnung ist zunächst nicht bewohnbar, die anderen Bewohner des Hauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Kriminalpolizei auf Sylt hat die Ermittlungen aufgenommen.

