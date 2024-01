Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auffahrunfall in der Bundesstraßenausfahrt ++ Motorsäge aus Werkstatt gestohlen ++ Einbruch beim Reifenhändler ++

Rotenburg (ots)

Auffahrunfall in der Bundesstraßenausfahrt

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall im Bereich des Zubringers von der B 75 auf die Kreisstraße 219 ist am Donnerstagmorgen eine 33-jährige Autofahrerin verletzt worden. Ein 53-jähriger Mann war gegen 8 Uhr früh mit seinem Ford von der Bundesstraße abgefahren. Vor der Einmündung zur Kreisstraße fuhr er vermutlich aus Unachtsamkeit auf den stehenden Peugeot der 33-Jährigen auf. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro.

Motorsäge aus Werkstatt gestohlen

Hatzte. Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in eine Werkstatt an der Neuen Straße eingedrungen. Darin fanden sie eine orange-weißfarbene Motorsäge des Herstellers Stihl vom Typ MS 650. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund eintausend Euro.

Einbruch beim Reifenhändler

Bremervörde. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in die Werkstatt eines Reifenhändlers am Gewerbering eingebrochen. Dazu schlugen sie die Fensterscheibe eines Garagentors ein. Im anliegenden Büroraum durchsuchten die Unbekannten Schränke und Schubladen. Mit etwas Bargeld verließen sie den Tatort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell