POL-ROW: ++ Einbruch in Sanitärfachgeschäft - Polizei fasst zwei Tatverdächtige ++ Güllepumpe gestohlen ++ Teures E-Bike geklaut und wiedergefunden ++ Fahranfängerin bei Wildunfall verletzt ++

Einbruch in Sanitärfachgeschäft - Polizei fasst zwei Tatverdächtige

Sittensen. Vier zum Teil noch unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag in ein Fachgeschäft für Elektro- und Sanitärinstallation an der Hansestraße eingebrochen. Bei der Tat lösten die Männer einen Einbruchalarm aus. Mit erbeuteten Stromkabeln und Elektromaschinen fuhren sie in einem VW Sharan vom Tatort davon. Die Flucht dauerte jedoch nicht lang. Noch in der Hansestraße kam den Tätern ein Streifenwagen der alarmierten Autobahnpolizei Sittensen entgegen. Der Fahrer des Sharan versuchte den Wagen rechts an dem Polizeifahrzeug vorbei zu lenken, kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Der Mann sprang aus dem verunfallten VW und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Mit Hilfe einer Drohne der benachbarten Polizei aus Harburg konnten zwei andere Tatverdächtige, die auf Fahrrädern aus Richtung Tatort kommend unterwegs waren, erkannt und von Beamten der Rotenburger Polizei in der Stader Straße gestellt werden. Bei ihnen handelte es sich um einen 19 Jahre alten Mann und einen 17-jährigen Jugendlichen. Nachdem die Identität der Verdächtigen zweifelsfrei geklärt worden war, wurden sie auf freien Fuß gesetzt. Von den möglichen Komplizen fehlt bislang jedoch jede Spur.

Güllepumpe gestohlen

Vahlde. In den zurückliegenden Tagen haben unbekannte Täter vom Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Straße Eichengrund eine Güllepumpe gestohlen. Sie montierten das rund 300 Kilogramm schwere Gerät vom Güllewagenanhänger und luden es vermutlich in ein Transportfahrzeug. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus.

Teures E-Bike geklaut und wiedergefunden

Zeven. Bislang noch unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag ein hochwertiges Pedelec aus dem Schuppen eines Wohnhauses an der Kanalstraße gestohlen. Dazu brachen sie zuvor die Tür des Gebäudes auf. Mit dem silberfarbenen Elektrofahrrad des Herstellers Riese und Müller machten sie sich aus dem Staub. Im Kelleraufgang eines Wohnhauses an der Feldstraße wurde das E-Bike kurz darauf aufgefunden und an den Geschädigten ausgehändigt.

Einbruch in Bäckereifiliale

Rotenburg. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in die Bäckereifiliale des Famila-Marktes an der Straße "Auf dem Rusch" eingedrungen. Dazu hebelten sie den Glaseinsatz der Eingangstür heraus und kletterten durch das Loch in das Geschäft. Die Täter nahmen einen Möbeltresor mit und brachen ihn auf. In dem Wertdepot fanden sie Bargeld.

Fahranfängerin bei Wildunfall verletzt

Rotenburg. Eine 19-jährige Fahranfängerin ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Wildunfall auf der K 219 zwischen Rotenburg und Westerholz verletzt worden. Die junge Frau war gegen 6.30 Uhr mit ihrem BMW Mini auf der Kreisstraße unterwegs, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Sie wich dem Tier aus und kam nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab. Im Seitenraum überschlug sich der Mini. Die 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

