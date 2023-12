Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung des Straßenverkehrs durch alkoholisierten Fahrzeugführer

Schweich (ots)

Am 20.12.2023 gegen 21:40 Uhr wurde der Polizeiinspektion Schweich ein Fahrzeug gemeldet, das in auffälliger Fahrweise die L141 von Föhren in Richtung Schweich befuhr. Nach Zeugenaussagen sei es auf dieser Strecke bereits zu gefährlichen Situationen gekommen, bei denen möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Der stark alkoholisierte Fahrzeugführer konnte wenige Minuten nach Eingang der Meldung in der Ortslage Schweich durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Dem 59-jährigen Fahrzeugführer droht nun der Entzug der Fahrerlaubnis. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen (06502-0157-0).

