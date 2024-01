Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auf glatter Straße verunglückt ++ Unfall bei Eis und Schnee ++ Unbekannten stehlen hochwertige Teleskopstapler ++ Diebe zahlen mit gestohlener Bankkarte ++

Rotenburg (ots)

Auf glatter Straße verunglückt

Steinfeld. Am Dienstmorgen gegen 9 Uhr ist es auf der L 132 zwischen Steinfeld und Brüttendorf zu einem Glätteunfall gekommen. Eine 59-jährige Autofahrerin hatte die Witterungsbedingungen auf der Landesstraße vermutlich unterschätzt. Sie kam mit ihrem Fiat Punto nach links von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum überschlug sich der Wagen. Zwei Ersthelfer befreiten die Frau aus dem Unfallwrack. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen am Rücken zu. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund viertausend Euro.

Unfall bei Eis und Schnee

Ostertimke. Am Dienstagmorgen ist eine 30-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 111 zwischen Hemel und Ostertimke verletzt worden. Die Frau war gegen 7.40 Uhr mit ihrem Fiat Panda in Richtung Ostertimke unterwegs, als sie auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern kam. Der Kleinwagen rutschte in den rechten Seitenraum und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Die 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf etwa zweitausend Euro.

Unbekannten stehlen hochwertige Teleskopstapler

Gyhum. Unbekannte haben am Montagabend zwei Teleskopstapler vom Gelände einer Firma für Agrartechnik an der Hauptstraße gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die Täter dabei sehr professionell vor. Zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr schnitten sie zunächst einen Maschendrahtzaun auf und manipulierten die Überwachungskameras der Firma. Mit den beiden gelben Arbeitsfahrzeugen (JCB 542-70 AGRI XTRA Stufe V) fuhren sie durch einen Stabmattenzaun. Auf einem Feldweg in Tatortnähe wurden die beiden Stapler vermutlich auf einen Lkw aufgeladen und abtransportiert. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 200.000 Euro aus. Hinweise erbitten die Beamten der Zevener Polizei unter Telefon 04281/9592-0.

Fensterscheibe mit Feldstein eingeworfen

Zeven. Mit einem Feldstein haben Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes auf der Rückseite des AOK-Gebäudes an der Schulstraße eine Fensterscheibe eingeworfen. Ob sie in ein Büro eindringen wollten und möglicherweise dabei gestört wurden, ist noch unklar. So blieb es in diesem Fall bei einer Sachbeschädigung.

Diebe zahlen mit gestohlener Bankkarte

Bremervörde. Unbekannte haben am vergangenen Sonntag zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr im Familienbad Delphino an der Straße Am Lagerberg einen Umkleidespind aufgebrochen. Daraus nahmen sie ein Portemonnaie mit dem üblichen Inhalt, zwei schwarze Smartphones der Hersteller Poco und Oppo und die Autoschlüssel von zwei Pkw mit. In der Folge nutzten die Täter eine gestohlene Bankkarte über zwanzigmal, um damit Zigaretten am Automaten zu ziehen und bei einem Fastfood-Restaurant zu bezahlen. Die Bremervörder bittet unter Telefon 04761/7489-0 um Hinweise.

Einbruch in Grundschule

Iselersheim. Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Grundschule am Lupinendamm eingebrochen. Wie sie sich den Zutritt in das Gebäude verschafft haben, ist noch unklar. Dort brachen sie die verschlossenen Türen von vier Räumen auf. Ob die Täter Beute gemacht haben, steht ebenfalls noch nicht fest.

Unfall durch Winterglätte

Kirchwalsede. Am Dienstagnachmittag ist eine 29-jährige Autofahrerin auf der winterglatten Odeweger Straße verunglückt. Die junge Frau war gegen 14 Uhr mit ihrem Ford in Richtung Wittorfer Straße unterwegs, als ihr Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam. Im Seitenraum überschlug sich der Kleinwagen und verursachte dabei Flurschaden. Auch der Ford wurde erheblich beschädigt. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Schockanruf

Visselhövede. Eine 77 Jahre alte Visselhövederin hat am Dienstagmittag einen Schockanruf erhalten. Darin teilten die Unbekannten der Seniorin mit, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem jemand zu Tode gekommen sei. Im weiteren Verlauf erfragte der Anrufer die finanzielle Situation der Frau, um eine mögliche Kaution zu ergaunern. Sichtlich unter Schock beendete die 77-Jährige das Gespräch und erstattete eine Strafanzeige.

Falscher Microsoftmitarbeiter

Scheeßel. Ein 67-jähriger Scheeßeler ist am Montagnachmittag auf Internetbetrüger hereingefallen. Während der Mann an seinem PC arbeitete, öffnete sich automatisch ein Pop-Up Fenster. Er wurde aufgefordert den Support von Microsoft anzurufen. Das tat der Mann und erhielt die Mitteilung, dass es offenbar zu einem Hackerangriff auf seinem Rechner gekommen sei. Um die Gefahr zu beseitigen, räumte er dem angeblichen IT-Mitarbeiter einen Fernzugriff ein. Später stellte sich heraus, dass die Betrüger Geld vom Girokonto des 67-Jährigen abgebucht hatten.

