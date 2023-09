Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Körperverletzungsdelikte

Hildesheim (ots)

Harsum - (jb) Gleich mehrere Körperverletzungsdelikte beschäftigte die Polizei Sarstedt im Rahmen der sogenannten Reiterparty in Hüddessum vom 16.09.23 auf den 17.09.23. Gegen 0.40 Uhr wurde aus der Menschenmenge heraus ein 6 Liter Bierfass an den Kopf eines 15-Jährigen Opfers geworfen, der dadurch eine Kopfplatzwunde erlitt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen 01:10 Uhr kam es im Bereich der Toiletten zu einem Streit zwischen zwei Unbekannten und dem 21-Jährigen Opfer. Im Verlauf schlugen und traten beide Personen auf das Opfer ein. Hiernach flüchteten sie. Das Opfer begab sich im Nachgang selbstständig in ein Krankenhaus und ließ sich behandeln. Einige bislang unbekannte Gäste sollen zumindest einen der Täter gekannt haben. Zu einer dritten Schlägerei kam es im Anschluss der Veranstaltung in der Matthiasstr. in Hüddessum. Gegen 03.35 Uhr liefen ca. 12-13 Jugendliche auf 2 19-jährge Springer zu und begangen einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen ca. 3-4 Personen auf die zwei 19-jährigen ein. Hiernach flüchteten sie. Die Opfer erlitten Platzwunden, mussten jedoch nicht weiter behandelt werden. Einer der Täter konnte im Nahbereich durch die eingesetzte Polizeikräfte angetroffen und durch die Opfer identifiziert werden. Es handelte sich hierbei um einen 16-Jährigen Hildesheimer, der an seine Erziehungsberechtigten übergeben wurde. In sämtlichen Fällen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen zu den Vorfällen werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.:05066/9850.

