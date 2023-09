Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt mit anschließender Widerstandshandlung

Hildesheim (ots)

B494/Harsum - (jb) Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin wurde am 16.09.23, gg. 22.01 Uhr auf der B494 bei Harsum ein Pkw gemeldet, welcher extreme Schlangenlinien fahre. Sie verfolgte den Pkw bis zu einer Firma in Harsum. Dort fuhr der Fahrzeugführer auf den Hof und ging in ein Wohngebäude. Durch die eintreffenden Polizeikräfte konnte auf dem Gelände, aufgrund der Beschreibung der Hinweisgeberin, ein 22-jähriger Mann aus Montenegro identifiziert werden, welcher in einem Bett schlief. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass die Person unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er pustete 1,4%o. Daher wurde er mitgenommen, um eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Bei der Entnahme wehrte sich der 22-Jährige, so dass die Blutprobe mit Zwang entnommen werden musste. Nach den durchgeführten Maßnahmen konnte der Montenegriner wieder in sein Bett. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

