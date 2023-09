Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einem Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Alfeld

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 16.09.2023, im Zeitraum von 06.40 Uhr bis 10:45 Uhr, kommt es an den Fahrradständern Am Bahnhof 1 in 31061 Alfeld zu einem Diebstahl eines mittels Fahrradschloss gesicherten CUBE-Fahrrades. Bei dem CUBE-Mountainbike in der Farbe "Desert Orange" (ähnlich der Farbe beige) mit der Herstellerbezeichnung "Aim Allroad" handelt es sich um ein Hardtail Mountainbike mit 29 Zoll Radgröße. Auffällig ist, dass an dem Mountainbike leuchtend rote Pedale angebracht sind. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen. Bei dem im Anhang befindlichen Foto handelt es sich um ein hintergrundmodifiziertes Originalfoto.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell