POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze vom 15.09.2023 - 17.09.2023

Verkehrsunfälle in Gronau

Am 16.09.2023 (Samstag) kam es in 31028 Gronau an der Kreuzung Steintorstraße/Bethelner Landstraße gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 82-Jährige Frau aus Gronau missachtete mit ihrem Pkw das Rotlicht einer Ampel, als diese aus der Steintorstraße in den Eitzumer Weg einfahren wollte. Daraufhin stieß diese mit einem Fahrzeug zusammen, welches aus der Bethelner Landstraße auf die Kreuzung fuhr. Der 31-Jährige Fahrzeugführer aus Gronau wurde hierbei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Verkehrsunfall in Gronau ereignete sich zeitgleich am Kreisverkehr Bethelner Landstraße/Barfelder Straße. Ein 34-Jähriger Fahrzeugführer aus Hildesheim befuhr mit seinem Pkw die Barfelder Straße in Richtung des Kreisverkehrs. Beim Einfahren in diesen übersah dieser einen 36-Jährigen Hildesheimer mit seinem Rennrad. Daraufhin stieß der Pkw mit dem Rennradfahrer zusammen, wobei dieser leicht verletzt wurde.

Betrunkener Autofahrer in Wülfingen

Am 16.09.2023 (Samstag) meldete ein Zeuge gegen 20:06 dem Polizeikommissariat Elze einen auffälligen Pkw auf der Bundesstraße 3 bei Wülfingen, welcher auffällig "Schlangenlinien" fahre. Ein im Rahmen einer anschließenden Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 44-Jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 2,59 Promille. Anschließend wurde bei diesem im Krankenhaus Gronau eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein wurde noch vor Ort durch die Beamten sichergestellt.

