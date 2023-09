Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Algermissen (fra); Krähenwinkel 7; dortige Sackgasse

Am 15.09.2023 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurde in der Straße Krähenwinkel in Algermissen ein blauer Audi SQ5 Sportback beschädigt. Der Pkw parkte ordnungsgemäß auf einem Privatparkplatz. Die Schäden entstanden vermutlich durch ein Wendemanöver. Nachdem der bislang unbekannte Pkw den Schaden verursacht hatte, verließ der beteiligte Fahrzeugführer die Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Wer zum oben angegeben Zeitraum im Bereich des Krähenwinkels unterwegs war und Beobachtungen gemacht hat, die es ermöglichen den oder die Fahrzeugführer zu identifizieren; wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell