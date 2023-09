Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW durch Steine

Hildesheim (ots)

Sarstedt/ Voss-Straße (boe). Am Samstag, den 16.09.23 wurde im Zeitraum von 11:30 Uhr bis ca. 12:30 Uhr ein parkender PKW beschädigt. Der unbekannte Täter hat die Windschutzscheibe und Motorhaube des PKW gewaltsam mit Steinen beschädigt. Zeugen zu der Sachbeschädigung werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

