Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufmerksame Verkehrsteilnehmer geben Hinweise auf Trunkenheitsfahrten

Hildesheim (ots)

Gleich zwei Mal wurde die Polizei Hildesheim durch Verkehrsteilnehmer auf schlangenlinienfahrende Fahrzeugführer hingewiesen.

Am 16.09.2023 gegen 20:30 Uhr erging bereits die erste Meldung. Wie sich herausstellte befuhr ein 39-jähriger Giesener mit seinem Kia die B6 aus Hildesheim in Richtung Hasede und konnte von der alarmierten Streife gestoppt werden. Nach einem Test am mobile Alkomaten erbrachte dieser einen Wert von über 2,5 Promille.

Im Laufe der Nacht gegen 04:00 Uhr erfolgte eine weitere Meldung eines Verkehrsteilnehmers, der hinter einem VW auf der B1 von Hildesheim in Richtung Emmerke fuhr. Dem Meldenden fiel eine unsichere Fahrweise auf und teilte dies der Polizei über Notruf mit. Die Streifenwagenbesatzung konnte den 23-jährigen Mann aus Hildesheim in der Giesener Straße in Emmerke stoppen. Auch er erbrachte einen Atemalkoholwert von über 2,5 Promille.

In beiden Fällen mussten die Fahrzeugführer ihre Führerscheine bei der Polizei belassen. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurden ihnen bis auf weiteres untersagt. Es wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Falle einer späteren Verurteilung droht den Beschuldigten nicht nur die Entziehung der Fahrerlaubnis, sondern auch eine medizinisch psychologische Untersuchung, kurz MPU, um eine Neuerteilung möglich zu machen.

Dank der Hinweise konnten die unsicheren Fahrzeugführer gestoppt und mögliche Unfälle vermieden werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell