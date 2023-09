Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt -(jb) Der rechte Außenspiegel eines blauen Ford wurde in der Zeit vom 15.09.23, 20.00 Uhr bis 16.09.23, 15.00 Uhr beschädigt. Der Pkw stand zu dieser Zeit in der Vossstr., nahe der Mathias-Claudius-Straße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Innenstadt geparkt. Vermutlich ein Radfahrer kollidiert mit dem Außenspiegel und setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden von ca. 150 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell