Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Harsum - (jb) Unbekannte drangen in der Zeit vom 16.09.23, 11.15 Uhr bis 17.09.23, 18:40 in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Katzenbach ein, während die Besitzer sich im Urlaub befanden. Über ein Fenster auf er Rückseite drangen die Täter in das Gebäude ein und durchsuchten es. Nach derzeitigen Stand entwendeten die Täter Goldschmuck und flüchteten über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

