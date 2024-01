Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ E-Bike und E-Scooter aus Garage gestohlen ++ Max-Planck-Straße: Auto übersehen ++ Unachtsamkeit am Steuer: Eine Person verletzt ++ Pkw beschädigt - Zeugen gesucht ++

Landkreis Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

E-Bike und E-Scooter aus Garage gestohlen

Verden. In der Nacht auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike und einen E-Scooter aus einer unverschlossenen Garage an der Heinrich-Renke-Straße. Sowohl von den Dieben als auch von der hochwertigen Beute fehlt jede Spur. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden. Grundsätzlich raten die Beamten dringend dazu, nicht nur die Wohnhäuser, sondern auch die Nebengebäude adäquat gegen Einbruch zu sichern, da die dort gelagerten Fahrräder und Werkzeuge immer wertvoller werden und Diebe dies vermehrt ausnutzen.

Max-Planck-Straße: Auto übersehen

Verden. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstagnachmittag gegen 14:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Max-Planck-Straße. Ein 42-jähriger Peugeot-Fahrer bog von einem Firmengelände auf die Straße ein und übersah dabei einen von links herannahenden und bevorrechtigten 69-jährigen Volvo-Fahrer, der eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Im Anschluss schleuderte der Volvo noch in einen gegenüber auf dem Parkstreifen abgestellten BMW, der dadurch zusätzlich beschädigt wurde. Die beiden Autos der beteiligten Männer mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Unachtsamkeit am Steuer: Eine Person verletzt

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Brückenstraße (L156) wurde am Donnerstag gegen 17:30 Uhr eine Person verletzt. Eine 42-jährige VW-Fahrerin war in Richtung Thedinghausen unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit die vor ihr abbremsenden Autos zu spät bemerkte und auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der vor ihr fahrende VW noch auf einen Mercedes aufgeschoben, sodass alle drei Pkw erheblich beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf rund 20.000 Euro, zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Die 42-jährige Unfallfahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Dörverden. Eine 20-jährige Renault-Fahrerin verursachte am Donnerstag gegen 17:30 Uhr einen folgenschweren Unfall auf der Diensthoper Straße (K17). Die Fahranfängerin war mit ihrem Kleinwagen in Richtung B215 unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit scheinbar ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Ford auffuhr, in dem glücklicherweise niemand saß. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Kleinwagen den großen Geländewagen auf einen davor geparkten Pkw auf, bevor die Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde, wo sie von einem entgegenkommenden Skoda erfasst wurde. Verletzungen erlitt letztlich nur die junge Frau selbst, der Schaden an den vier beteiligten Autos jedoch ist beträchtlich und beläuft sich Schätzungen zufolge auf rund 33.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. In der Drosselstraße haben am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr unbekannte Täter einen dort geparkten VW beschädigt. Die Unbekannten demolierten die Frontscheibe sowie beide Außenspiegel des Vans, anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen zufolge befanden sich drei verdächtige junge Männer zum Tatzeitpunkt an dem angegangenen VW. Das Trio fuhr anschließend mit einem nicht näher beschriebenen Auto davon. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise möglicher weiterer Zeugen werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell