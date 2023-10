Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Handynutzung führt zu Strafanzeige

Haßloch (ots)

Ein 26 Jahre alter Haßlocher wurde in der Waldstraße in 67454 Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser zuvor während des Fahrradfahrens sein Mobiltelefon benutzte. Während der Kontrollmaßnahmen konnte bei dem 26-Jährigen in dessen mitgeführter Sporttasche eine geringe Menge an Amphetamin und Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Nun muss sich der 26-Jhährige Haßlocher in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt verantworten.

