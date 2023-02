Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Fahrzeugkontrolle im Parkhaus verloren

Gaggenau (ots)

Eine 84 Jahre alte VW-Fahrerin hat am Donnerstagmorgen in einem Parkhaus in der Hildastraße die Kontrolle über ihren Wagen verloren und in der Folge einen beträchtlichen Schaden angerichtet. Bei der Auffahrt zur Parkebene zwei prallte die Seniorin kurz nach 8:30 Uhr zunächst gegen ein Absperrelement bevor sie im weiteren Verlauf frontal gegen einen geparkten Ford stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford noch gegen zwei andere Autos geschoben. Während die Unfallverursacherin leichte Blessuren davontrug, müssen für die beschädigten Fahrzeuge nach ersten Schätzungen rund 40.000 Euro zur Instandsetzung aufgebracht werden. Zwei Autos mussten an den Abschlepphaken.

/wo

