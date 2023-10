Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des sexuellen Missbrauchs eines Kindes

Deidesheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Kriminalinspektion Neustadt a.d. Weinstraße

Nachtrag zu unserer Pressemeldung vom 10.07.2023 https://s.rlp.de/AfKbh

Nachdem am 07.07.2023, gegen 18:00 Uhr, ein 9-jähriges Mädchen in Höhe der Deichelgasse 18 in Deidesheim von einem unbekannten, älteren Mann angesprochen und unsittlich berührt worden sein soll, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Neustadt die Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes aufgenommen. Durch die bisherigen Ermittlungen konnte die Identität des Tatverdächtigen noch nicht geklärt werden. Daher bitten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer kennt den Mann? Ein Phantombild des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://s.rlp.de/ABa1n.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neustadt unter Telefon: 06321-854-0 oder per E-Mail: kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung. Die Veröffentlichung des Phantombildes des Gesuchten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Strafverfolgung. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Polizei dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell