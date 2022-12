Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Bei Fischwilderei ertappt

Achern (ots)

Wegen Fischwilderei und Elektrofischerei müssen sich seit Freitag zwei Männer verantworten, die in flagranti durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch ertappt wurden. Die Beamten stellten gegen 22 Uhr den Wagen der Männer bei Wagshurst auf einem Feldweg fest, der von der K 5311 in Richtung Rench-Flutkanal führt. Die beiden Tatverdächtigen waren gerade dabei Neoprenhosen und Gummistiefel auszuziehen, als sie kontrolliert wurden. Den Ausflüchten lediglich einen Spaziergang in diesen Hosen zu machen keinen Glauben schenkend, entdeckten die Polizisten unter anderem einen Elektrokescher mit angeschlossener Autobatterie und mehrere zum Teil noch lebende Fische. Die selbstgebauten Fischfangvorrichtungen wurden beschlagnahmt. Die 38 und 43 Jahre alten Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell