Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 13.10.2023

Peine (ots)

Radfahrer unvermittelt vom Fahrrad geschubst

Peine, Bürgermeister-Heinze-Weg, 12.10.2023, 12:30 Uhr

Am Donnerstagabend kam es in Peine zu einem bislang unerklärlichen Vorfall. Eine 20-jährige Radfahrerin befuhr den Bürgermeister-Heinze-Weg ordnungsgemäß auf dem dortigen gemeinsamen Fuß- und Radweg. Dabei wurde die Radfahrerin unvermittelt durch einen unbekannten Fußgänger von ihrem Fahrrad geschubst. Dadurch stürzte sie zu Boden und verletzte sich an Kopf und Knie. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Peine bittet um Zeugenhinweise unter 05171/9990.

2 Pkw rutschen aus Kurve und kommen von der Fahrbahn ab

Wendeburg, L 312, Hoher Hof, 12.10.23, 11:45 Uhr

Ein 67-jähriger Wendeburger befuhr die L 321 aus Wendeburg in Richtung Harvesse, dabei rutschte er vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn aus der Kurve, drehte sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Wendeburg, L475, Nahe der Mittellandkanalbrücke, 12.10.23, 18:00 Uhr

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Wendeburg rutschte am Donnerstagabend auf der L475 auf regennasser Fahrbahn aus einer Rechtskurve. Er verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Straße ab. Durch den Aufprall im Straßengraben kippte der Pkw seitlich auf das Dach. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 1100EUR.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell