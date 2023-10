Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiinspektion Grünstadt - Nach Verkehrsunfall mit über 2 Promille den Abschleppdienst verständigt.

Grünstadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem einem 39-jährigen Bürger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis beim Befahren der Industriestraße in Grünstadt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dem 19.10.2023, gegen 00:52 Uhr die beiden rechten Reifen seines BMW geplatzt waren, kontaktierte dieser anschließend selbstständig ein Abschleppunternehmen. Zuvor geriet der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den dortigen Bordstein. Durch den im Anschluss an der Unfallörtlichkeit eingetroffenen Abschleppdienst konnte der 39-jährige schlafend und offensichtlich stark alkoholisiert in seinem Auto angetroffen werden. Durch den aufmerksamen Mitarbeiter des Abschleppdienstes wurde anschließend die örtliche Polizeibehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Durch die eingesetzten Beamten wurde vor Ort ein freiwilliger Atemalkoholtest mit dem Unfallverursacher durchgeführt, welcher im Nachhinein einen Wert von 2,02 Promille anzeigte. Der 39-jährige wurde daraufhin zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiinspektion Grünstadt verbracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

