POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der B9 - Motorradfahrer schwerverletzt

Speyer (ots)

Am Donnerstag, den 19.10.2023, kam es kurz vor 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B9, in Fahrtrichtung Germersheim, zwischen der Anschlussstelle Rinkenbergerhof und dem Autobahnkreuz Speyer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 24-jähriger Speyrer mit seinem Motorrad den linken Fahrstreifen der B9. Ein roter Kleinbus, näheres ist zu dem Fahrzeug derzeit nicht bekannt, befuhr zeitglich den rechten Fahrstreifen der B9. Als der Kleinbus zum Überholen ansetzte, übersah er den Motorradfahrer, welcher sich auf Höhe Kleinbusses befand. Hierdurch musste der Motorradfahrer dem Fahrzeug ausweichen und kam zu Fall. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde zunächst durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt und anschließend mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Da der Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn landen musste, wurde die Richtungsfahrbahn Germersheim für ca. 25 Minuten vollgesperrt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem roten Kleinbus machen können oder den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch oder via E-Mail bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim unter 06237/9330 oder pastruchheim@polizei.rlp.de zu melden.

