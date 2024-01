Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 20.01.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Tödlicher Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter Fahrradfahrerin +++ Mehrere Garagen aufgebrochen +++ Erntewagen entwendet +++ Portmoneediebstahl im Supermarkt +++ Unfallflucht auf Parkplatz +++

Tödlicher Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter Fahrradfahrerin

Verden. Am Freitagmittag befuhr eine 49-jährige Fahrradfahrerin die Straße "Alte Borsteler Weg". Als die Dame von ihrem Fahrrad steigen wollte kam sie zu Fall und verlor das Bewusstsein. Eine 55-jährige Passantin führte bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte umgehende Reanimationsmaßnahmen durch. Weitere medizinische Maßnahmen wurden im Krankenhaus durchgeführt, die jedoch nicht zum Erfolg führten. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist von einem medizinischen Notfall vor dem Sturz der Dame auszugehen.

Mehrere Garagen aufgebrochen

Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Verdener Stadtgebiet zu mehreren Garagenaufbrüchen sowie anschließenden Diebstählen. Die Tatorte befanden sich im Bereich Müllerskamp, Fuhrenkamp sowie Im Ohrt. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Erntewagen entwendet

Achim. Zwischen Montagmittag und Donnerstagnachmittag entwendeten bislang unbekannte Diebe einen Erntefestwagen, der in der Straße Nordhornsberg abgestellt war. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter Tel. 04202/9960 zu melden.

Portmoneediebstahl im Supermarkt

Achim. Am Freitagnachmittag wurde einer 85-jährigen aus Achim ihr Portmonee entwendet, als sie in einem Supermarkt an der Verdener Straße einkaufte. Das Portmonee hatte sie in einer Tasche im Einkaufswagen abgelegt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter Tel. 04202/9960 zu melden. Zudem weist die Polizei darauf hin, beim Einkaufen Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen abzulegen. Sicherer ist es sie in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen und Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite zu tragen oder sich unter den Arm zu klemmen. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen

Unfallflucht auf Parkplatz

Oyten. Am Freitagabend kam es auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Straße An der Autobahn zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer kollidierte vermutlich beim Rangieren mit dem dort parkenden Pkw Mercedes GLC einer 59-jährigen Bremerin. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Oyten unter Tel. 04207/911060 entgegen.

Landkreis Osterholz

+++ Diebstahl aus Transporter +++ Diebstahl aus Container +++ Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf +++

Diebstahl aus einem Transporter

Schwanewede. Am Donnerstagnachmittag kam es in der Sophie-Scholl-Straße in Schwanewede zu einem Diebstahl aus einem Transporter während der Arbeitszeit an einer Baustelle. Ein bislang unbekannter Täter öffnete hierbei den unverschlossenen Transporter und entwendete eine Vielzahl an Werkzeugen. Daraufhin verließ er den Tatort auf unbekannte Weise in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

Diebstahl aus Container

Ritterhude. Zwischen dem 12.01.2024 und dem 19.01.2024 kam es in Ritterhude Ihlpohl in der Max-Planck-Straße zu einem Einbruch in einen Container. Ein bislang unbekannter Täter brach hierbei auf unbekannte Art und Weise die Tür zu einem Container auf und entwendet diverse Werkzeuge. Mögliche Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Worpswede. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bergedorfer Straße in Worpswede. Ein 16-jähriger Fahrzeugführer aus Worpswede befuhr mit seinem Moped die Bergedorfer Straße. Aufgrund von Sekundenschlaf kam der Fahrzeugführer vermutlich nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei nicht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

