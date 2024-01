Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen++Pkw übersehen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen+ Verden. Am Wochenende brachen unbekannte Täter in zwei Transporter in der Bremer Straße und der Rheinstraße ein. In beiden Fällen beschädigten sie eine Scheibe des Fahrzeuges und entwendeten diverses Werkzeug. Verdächtigte Beobachtungen oder Hinweise, können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Pkw übersehen+ Oyten. Auf der A1 in Richtung Münster zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 36-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die A1 und wechselte von dem rechten auf den mittleren Fahrsteifen. Dabei übersah er einen herannahenden Skoda eines 32-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Eine 29-jährige Beifahrerin in dem Skoda verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf 8.500 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

