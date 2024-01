Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Gemeinsame Pressemitteilung von Landkreis Verden und Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Bild-Infos

Download

Landkreis Verden (ots)

Sicherheitspartnerschaft im Landkreis Verden - Gemeinsam gegen Clankriminalität

Landkreis Verden. Die Bekämpfung der sogenannten Clankriminalität erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen der Polizei Niedersachsen und den örtlichen Behörden. Im Kreistagssaal des Landkreisgebäudes in Verden besiegelten dazu am Freitag Polizeidirektorin Antje Schlichtmann mit Vertretungen der kreisangehörigen Kommunen und der Kreisverwaltung eine Kooperationsvereinbarung. An der "Sicherheitspartnerschaft zur interdisziplinären Bekämpfung von Gefahren, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten durch clankriminelle Gruppierungen im Landkreis Verden" ist auch das Finanzamt aus Verden beteiligt.

Das Land Niedersachsen setzt einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung der Clankriminalität und Vorbilder für entsprechende Kooperationen gibt unter anderem in unseren Nachbarlandkreisen. Innerhalb der Polizeiinspektion (PI) Verden/Osterholz wurde in dem Landkreis Osterholz bereits eine Sicherheitspartnerschaft unterschrieben. Es gehe darum, die bereits bestehende Zusammenarbeit zu intensiveren und für das Phänomen Clankriminalität zu sensibilisieren.

Einen aktuellen Anlass für die Kooperation gebe es nicht, erklärte die Leiterin der Polizeiinspektion Antje Schlichtmann. Es sei vielmehr das Ziel, den bisherigen Informationsaustausch zu den Clan-Strukturen zwischen den staatlichen Stellen "zu verbessern und die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen", betonte sie. Für eine effektive Bekämpfung von Clankriminalität brauche die Polizei ein Netzwerk mit den örtlichen Behörden. Diese würden jedoch teilweise nicht wissen, welche Informationen weitergegeben werden dürfen und sollten und wer die entsprechenden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den anderen Behörden sind. In der PI gibt es dazu hauptamtliche zwei Ansprechpartner, die bei Fragen der Strafbarkeit und der rechtlichen Handhabe weiterhelfen.

Kriminaloberrat Andreas Lohmann, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, gehe davon aus, dass eine große Dunkelziffer in Bezug auf Clankriminalität und Clanstrukturen besteht. Nicht nur der Handel mit Waffen oder Drogen, sondern auch Betrug, Steuerhinterziehung oder Erpressung zählen zu den Deliktsfeldern. Zur Aufhellung soll es eine verbesserte Zusammenarbeit in kommunalen Angelegenheiten, etwa bei Immobiliengeschäften, Einbürgerungen, Zuverlässigkeitsprüfungen oder bei Kontrollen im Bau-, Gewerbe-, Verkehrs-, Gaststätten-, Ordnungs- und Gewerberecht geben.

Die Ziele der Sicherheitspartnerschaft sind jedoch nicht ausschließlich die Verfolgung von Straftaten, sondern ebenso die Erkennung und Bekämpfung von Gefahren und Bedrohungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell