Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Weiterer Diebstahl aus Garage++Fahrzeug aufgebrochen++Fußgänger übersehen++Unfall zwischen Radfahrern++Zeugen nach Verkehrsgefährdung durch Sattelzug gesucht+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Weiterer Diebstahl aus Garage+ Verden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Allerstraße zu einem weiteren Einbruch in eine Garage. Bislang unbekannte Täter verschafften sich mittels Gewaltanwendung Zugang und entwendeten ein Motorrad. Der Einbruch steht vermutlich im Zusammenhang mit weiteren Taten im Stadtgebiet. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Fahrzeug aufgebrochen+ Dörverden. In der Zeit von Dienstag 16.45 Uhr bis Mittwoch 06.45 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Pkw in der Straße Im Orth im Ortsteil Wahnebergen ein. Der Transporter war am Straßenrand geparkt. Die Täter öffneten auf unbekannte Weise eine Tür und entwendeten Karten aus einem Portemonnaie. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise haben, werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Fußgänger übersehen+ Langwedel. Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, befuhr eine 74-jährige Fahrerin eines Renault die Feldstraße und wollte in den Sonnenbergsweg abbiegen. Dabei übersah sie einen parallel gehenden 46-jährigen Fußgänger und stieß mit ihm zusammen. Ein Rettungswagen behandelte den leicht verletzten Fußgänger am Unfallort. An dem Renault entstand kein Schaden.

+Unfall zwischen Radfahrern+ Verden. In der Bremer Straße kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 56-jährigen und einem 31-jährigen Fahrradfahrer. Sie befuhren in entgegengesetzten Richtungen den Geh- und Radweg. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchte der 31-Jährige noch zur Seite auszuweichen. Die Fahrräder stießen dennoch zusammen und beide Fahrer stürzten. Der 56-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zeugen nach Verkehrsgefährdung durch Sattelzug gesucht+ Worpswede. Am Mittwoch kam es auf der Hüttendorfer Straße zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen Sattelzug. Dieser war um 16.30 Uhr auf der L165 in Richtung Hüttenbuch unterwegs. Der bislang unbekannte Fahrer des Sattelzuges fuhr bei starken Sturmböen dicht auf einen vorausfahrenden Chevrolet eines 60-Jährigen auf und überholte diesen kurz vor dem Ortseingang trotz entgegengekommenen Verkehrs. Ein Zusammenstoß konnte nur durch das Ausweichen des Gegenverkehrs und das Abbremsen des 60-Jährigen verhindert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen und mögliche weitere Geschädigte. Diese können sich bei der Polizei Worpswede unter 04792-956790 melden.

