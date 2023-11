Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erfolg der Ermittlungskommission "Prio": Erst Diebstahl, dann Untersuchungshaft

Soest (ots)

Am gestrigen Montag um 11:54 Uhr kam es in einer Tankstelle am Riga-Ring in Soest zu einem Diebstahl.

Der Dieb, ein 39-jähriger Georgier, der zurzeit in der ZUE Soest lebt, konnte von einem Mitarbeiter beim Diebstahl von Waren im Wert von 100 Euro (E-Zigaretten) beobachtet werden.

Der Mitarbeiter verständigte den Notruf der Polizei und verfolgte den Dieb bis zu einem Geschäft für Renovierungsbedarf, ebenfalls im Riga-Ring. Im dortigen Geschäft konnte er von den eingesetzten Beamten angesprochen werden.

Neben den von der Tankstelle entwendeten Gegenständen, hatte der 39-jährige auch aus dem zweiten Geschäft diverse Pakete Schrauben in seiner Hosen- und Jackentasche verstaut. Außerdem noch Waren, die ebenfalls aus der Tankstelle entwendet worden sein könnten (Zigarettenzubehör).

Die bei der Polizei in Soest befindliche Ermittlungskommission "Prio" hat nach Klärung des Sachverhaltes gemeinsam mit den Einsatzkräften der Wache in Soest kurzfristige Ermittlungen durchgeführt. Der Georgier ist daraufhin wegen gewerbsmäßigen Diebstahls auf Grundlage von Flucht- und Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft gegangen.

Infos zur Ermittlungskommission (EK) "Prio": In der EK "Prio" werden gesammelt sämtliche Verfahren bearbeitet, die im Zusammenhang mit der ZUE Soest oder der ZUE Möhnesee stehen. Die EK ist eingerichtet worden, um Tatserien identifizieren sowie klären zu können und sowohl regional als auch überregional agierende Täter, die in den ZUE-Standorten leben, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Arnsberg zeitnahen Verurteilungen zuzuführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell