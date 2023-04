Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuermeldung in einem Mehrfamilienhaus - eine Verletzte

Düsseldorf (ots)

Samstag, 15. April 2023, 22.48 Uhr, Am Karlshof, Lierenfeld

Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Lierenfeld forderte den Einsatz der Feuerwehr am Sonnabend. Alle Personen konnten sich selbstständig retten, eine Verletzte wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Um 22.48 Uhr meldeten Anrufer aus der Straße "Am Karlshof" und aus den gegenüberliegenden Häusern der "Erkrather Straße" ein Feuer mit sichtbar großen Flammen an die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf. Da ein Anrufer Personen in der betroffenen Wohnung vermutete, entsandt die Leitstelle der Feuerwehr umgehend mehrere Löschzüge sowie den Rettungsdienst zur Meldeadresse, an der die ersten Kräfte bereits sieben Minuten nach Alarmierung eintreffen konnten.

Bereits auf der Anfahrt informierte die Leitstelle die anfahrenden Einsatzkräfte, dass es mehrere Anrufe zu der Meldung gebe und die Flammen bereits deutlich sichtbar seien sowie aus dem Gebäude schlagen würden. Als die ersten Einsatzkräfte Straße einbogen stellte sich die Lage so dar, dass sich keine Personen mehr im Gebäude aufhielten und sich das Feuer im zweiten Obergeschoss befinden solle. Die erste Einheit stellte mittels Rauchschutzvorhang die Sicherung des rauchfreien Treppenraums sicher, da sich bereits Rauch in der betroffenen Wohnung befand und schickte einen Trupp zur Brandbekämpfung in die Wohneinheit vor, welche im Bereich des Balkons umgehend eingeleitet werden konnte. Auf der Rückseite des Objektes war deutlich erkennbar, dass das Feuer im 2. Obergeschoss die Folge eines Brandes auf dem Balkon im ersten Stock war, auch hier konnte sofort die Brandbekämpfung eingeleitet werden. Das Feuer konnte nicht auf das Innere des Gebäudes übergreifen, während des Einsatzes wurden jedoch Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Alle Personen aus dem Gebäude wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und betreut, ausschließlich eine weibliche Patientin klage nach einer leichten Rauchgasinhalation über Atembeschwerden, sie wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Eingesetzt waren 45 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Düsseldorf sowie des Rettungsdienstes. Der Einsatz endete nach circa neunzig Minuten. Zur Brandursache kann keine Aussage getroffen werden, die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell