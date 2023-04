Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Straßenbahn - Vier Personen leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 12. April 2023, 13.05 Uhr, Grafenberger Allee Ecke Simrockstraße, Grafenberg

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einer Straßenbahn im Kreuzungsbereich. Bei dem Aufprall entgleiste die Straßenbahn und der Tank des LKW wurde beschädigt sodass Kraftstoff austrat. Vier Personen verletzten sich bei dem Verkehrsunfall leicht.

Mittwochmittag um kurz nach 13 Uhr meldete die Leitstelle der Rheinbahn einen Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn im Kreuzungsbereich in Grafenberg. Bereits fünf Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Einsatzkräfte an der Unfallstelle ein und bestätigten die Meldung. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Lkw mit einer Straßenbahn kollidiert. Die Bahn hatte die Fahrerseite des Lkw erfasst und dabei den Tank des Fahrzeuges beschädigt, sodass Dieselkraftstoff austrat und großflächig auf die Fahrbahn lief. Durch den Aufprall entgleiste die Bahn, welche zu der Zeit mit Passagieren unterwegs war, von denen sich drei Insassen Verletzungen zu zogen. Zudem wurde der Fahrer des Lkw verletzt. Notärzte sowie Notfallsanitäter betreuten und untersuchten die leicht verletzten Personen, von denen zwei in ein Krankenhaus transportiert wurden. Um ein weiteres Austreten des Dieselkraftstoffes aus dem beschädigten Tank zu verhindern, pumpten Einsatzkräfte den Inhalt mittels Spezialpumpen in ein Fass um und streuten den ausgelaufenen Kraftstoff mit Bindemittel ab. Aktuell wird die entgleiste Bahn durch die städtischen Verkehrsbetriebe zurück in das Gleis gehoben, um einen Abtransport des beschädigten Fahrzeuges durchzuführen, wodurch es zu anhaltenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommt. Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen.

