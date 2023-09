Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neuwied (ots)

Am Morgen des 15.09.2023 wurde der Polizeiinspektion Neuwied ein Verkehrsunfall mit verletzter E-Scooter Fahrerin in der Gustav-Stresemann-Straße gemeldet. Bei der Verkehrsunfallaufnahme zeigte sich, dass ein Pkw Fahrer an der Einmündung Junkerstraße / Gustav-Stresemann-Straße der bevorrechtigten und von rechts kommenden E-Scooter Fahrerin die Vorfahrt genommen und so die Kollision verursacht hatte. Die Geschädigte verletzte sich durch den darauffolgenden Sturz schwer und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Bei der Fahrtauglichkeitsüberprüfung ergab sich im weiteren Verlauf, dass die Geschädigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ihre E-Scooter im Straßenverkehr geführt hatte. Ihr wurde daher eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren gegen sie wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell