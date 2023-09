Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Seniorenzentrum

Hausen (Wied) (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 5:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Seniorenzentrum in Hausen. Unbekannte Täter gelangten durch ein Fenster in die Küche der Einrichtung. Währenddessen wurden sie jedoch bei der Tatausführung gestört, sodass es ihnen lediglich gelang, eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag zu entwenden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

