Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kleinmaischeid (ots)

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin informierte die Polizeiinspektion Straßenhaus am Samstag gegen 17:30 Uhr über einen PKW, der in Schlangenlinien im Bereich der B 413 geführt wird. Im weiteren Verlauf teilte die Zeugin mit, dass der Fahrzeugführer mit seinem PKW in der Großmaischeider Straße in Kleinmaischeid mit einer Gartenmauer kollidiert ist, seine Fahrt jedoch fortsetzte. Wenig später konnte der der 51-jährige Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch und schließlich einen Wert von über 2,00 Promille fest. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell