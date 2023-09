Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruch verursacht hohen Schaden

Asbach (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang in ein Wohnhaus in Asbach, Ortsteil Altenhofen, und durchsuchten die Wohnung. Dabei entwendeten sie u.a. einen Tresor, in dem verschiedene Wertgegenständen und Bargeld aufbewahrt wurden, und transportierten diesen vom Tatort ab. Da der Wohnungsinhaber längere Zeit nicht Zuhause war, stellte er erst am Samstagmorgen den Einbruch fest. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf die zurückliegenden Tage.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell