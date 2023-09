POL-PDNR: Gefährliche Körperverletzung auf dem Winzerfest in Erpel

Linz am Rhein (ots) - Am Freitag, 15.09.2023 kam es gegen 21:05 Uhr in Linz am Rhein zu einer Brandstiftung auf der Linzhausenstraße / B42 Höhe der Hausnummer 98. Der durch die Polizei ermittelte Tatverdächtige setzte 2 abgestellte Roller in Brand, welche einem Nachbarn gehörten, mit dem der Beschuldigte (BS) seit längerem in Streit liegen soll. Auf Grund des stark alkoholisierten Zustands wurde ihm eine Blutprobe ...

