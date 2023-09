Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brandstiftung in Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots)

Am Freitag, 15.09.2023 kam es gegen 21:05 Uhr in Linz am Rhein zu einer Brandstiftung auf der Linzhausenstraße / B42 Höhe der Hausnummer 98. Der durch die Polizei ermittelte Tatverdächtige setzte 2 abgestellte Roller in Brand, welche einem Nachbarn gehörten, mit dem der Beschuldigte (BS) seit längerem in Streit liegen soll. Auf Grund des stark alkoholisierten Zustands wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Während den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen leistete der BS mehrfach Widerstand. Um weitere Straftaten zu verhindern, musste er in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. In Folge dürfte er aufgrund der strafbaren Handlungen mehrere Strafanzeigen erwarten.

