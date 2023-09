Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Polizei findet Schwert bei Personen die mit Steinen werfen

Mudersbach (ots)

In der Nacht zum 16.09.23, wurde die Polizei Betzdorf gegen 00:00 Uhr darüber informiert, dass zwei Personen im Bereich des Bahnhofes im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte Steine aus dem Gleisbett entnehmen und in Richtung der Kölner Straße werfen würden. Bei einer anschließenden Kontrolle von zwei in Frage kommenden 22- und 24-jährigen Männern aus dem Kreis Siegen an der o.g. Örtlichkeit konnte in unmittelbarer Nähe, nach einem Zeugenhinweis, zudem ein selbstgebautes Schwert aufgefunden werden, welches kurz vor dem Eintreffen der Polizei versteckt worden war. Der Gegenstand wurde von der Polizei sichergestellt. Es wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die Personen gefertigt. Der Hintergrund des gezeigten Verhaltens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise, falls noch nicht bekannte Zeugen etwas von dem Verhalten der Personen mitbekommen haben. Hinweise bitte über die Telefonnummer 02741 9260 an die Polizeidienststelle in Betzdorf.

