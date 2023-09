POL-PDNR: Nach Körperverletzung im Gewahrsam

Buchholz (Westerwald) (ots) - In der Hauptstraße in Buchholz (Westerwald) wurde am Freitagabend durch Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus ein 32-jähriger PKW-Fahrer festgestellt, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Allerdings ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer aktuell unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Zudem wurde im ...

mehr