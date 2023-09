POL-PDNR: Brandstiftung mit anschließenden Widerstandshandlungen

Linz am Rhein (ots) - Die Verkehrsdirektion Koblenz führte am Donnerstagmorgen eine Geschwindigkeitsmessung in der Asbacher Straße in Höhe des Friedhofs durch. Von 1069 gemessenen Fahrzeugen waren 59 zu schnell unterwegs. Die Ordnungswidrigkeiten werden in den nächsten Wochen von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer geahndet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 ...

mehr