POL-PDNR: Fahrt ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Buchholz (Westerwald) (ots)

In der Hauptstraße in Buchholz (Westerwald) wurde am Freitagabend durch Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus ein 32-jähriger PKW-Fahrer festgestellt, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Allerdings ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer aktuell unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Zudem wurde im Kofferraum des PKW eine größere Menge Kupferkabel aufgefunden, die zuvor mutmaßlich entwendet wurde, und die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren nicht für dieses ausgegeben. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Im Weiteren muss er sich in mehreren Strafverfahren verantworten.

