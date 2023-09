Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Leubsdorf (ots)

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch den Fahrer eines schwarzen VW Polos auf der B 42 bei Leubsdorf. Laut Zeugenaussagen überholte dieser an der dortigen Fußgängerampel einen silbernen PKW, welcher aufgrund des Rotlicht wartete. Er fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit in den Einmündungsbereich ein und gefährdete zwei Fußgängerinnen, welche dabei waren die Bundesstraße an der Ampel zu queren. Anschließend bog er in die Ortslage Leubsdorf ab. Aufgrund eines vorliegenden Teilkennzeichens konnte der schwarze VW in der Ortslage durch eine Steife der Polizei Linz festgestellt und der Fahrer ermittelt werden. Der 29-jährige Fahrzeugführer äußerte sich nicht zur Sache. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Linz nach dem Fahrer des silbernen PKW, möglicherweise ein SUV, welcher durch den Beschuldigten überholt wurde. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

