Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl durch falsche Polizeibeamte

Dierdorf (ots)

Am Samstag, 16.09.2023 gegen 16:30 Uhr fingierten unbekannte Täter in einem Zivilfahrzeug eine Verkehrskontrolle im Verlauf der L 258 bei Dierdorf. Gegenüber einem französischen Staatsangehörigen gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus und durchsuchten das Fahrzeug des PKW-Fahrers. Dabei nahmen sie Wertgegenstände an sich. Als der Geschädigte den Vorgang filmte, flüchteten die Täter abrupt mit der Beute in einem PKW.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell