POL-VER: +Beschädigung an einem Parteibüro der Partei "Bündnis 90 - Die Grünen"+

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +In Firmentransporter eingebrochen+ Ottersberg. In der Zeit von Mittwoch 16 Uhr bis Donnerstag 15.30 Uhr kam es auf einem Firmengelände in der Straße Im Forth zu mehreren Einbrüchen in dort abgestellte Transporter. Die unbekannten Täter verschafften sich ...

mehr